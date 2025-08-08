ВАКС продовжив розслідування у справі Чернишова про незаконну передачу землі

НАБУ каже, що потрібен час для завершення низки судових експертиз.

8 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк досудового розслідування у справі про незаконну передачу землі в Києві під забудову, де серед підозрюваних — колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов.

Як ідеться на порталі «ВАКС вирішив», термін - до 12 листопада.

Детектив НАБУ пояснив, що додатковий час необхідний для завершення низки судових експертиз, зокрема, дослідження мобільних телефонів, оцінки ринкової вартості об’єкта неправомірної вигоди, мистецтвознавчої експертизи щодо збірки творів Григорія Сковороди, яка фігурує у справі, а також почеркознавчої експертизи. Крім того, детективи очікують відповіді на запит про міжнародну правову допомогу та продовжують допити свідків.

Сторона захисту заперечувала, заявивши, що всі необхідні процесуальні дії можна було провести раніше.

Що відомо про справу, де фігурує Чернишов