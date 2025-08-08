Джерела: ГУР атакувало військову частину 90 зенітно-ракетної бригади ППО РФ у Краснодарському краї

У результаті операції ГУР МО атаковано військову частину 90-ої зенітно-ракетної бригади ППО РФ у смт Афіпський Краснодарського краю. Ліквідовано щонайменше 12 військових ЗС РФ.

Як повідомили LB.ua джерела в військовій розвідці, поблизу КПП військової частини пролунало два вибухи, внаслідок чого ліквідовано щонайменше 12 військовослужбовців ЗС РФ, десятки окупантів отримали поранення, а також знищено техніку.

Фото: Джерела LB.ua

Місцеві ЗМІ та пабліки у соцмережах повідомили про два вибухи в смт Афіпське, а місцевими спецслужбами було перекрито район та запроваджено режим "антитерористичної операції".

Фото: Джерела LB.ua

На місці події спостерігалось скупчення карет швидкої допомоги та автомобілів екстрених та спеціальних служб. Для приховування факту диверсії на території військової частини, у російському інфопросторі було поширено інформацію про те, що причиною вибуху стало нібито несправне газобалонне обладнання автомобіля.

Фото: Джерела LB.ua

Паралельно ФСБ намагається видалити згадки про подію в ЗМІ та соцмережах.

Джерела в ГУР зазначають, що 90 зенітно-ракетна бригада, яку було атаковано внаслідок спецоперації, бере участь у збройній агресії РФ проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках.