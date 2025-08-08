Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ГоловнаСуспільствоВійна

Джерела: ГУР атакувало військову частину 90 зенітно-ракетної бригади ППО РФ у Краснодарському краї

Ліквідовано щонайменше 12 військовослужбовців РФ, десятки окупантів отримали поранення

Джерела: ГУР атакувало військову частину 90 зенітно-ракетної бригади ППО РФ у Краснодарському краї
Фото: Джерела LB.ua

У результаті операції ГУР МО атаковано військову частину 90-ої зенітно-ракетної бригади ППО РФ у смт Афіпський Краснодарського краю. Ліквідовано щонайменше 12 військових ЗС РФ.

Як повідомили LB.ua джерела в військовій розвідці, поблизу КПП військової частини пролунало два вибухи, внаслідок чого ліквідовано щонайменше 12 військовослужбовців ЗС РФ, десятки окупантів отримали поранення, а також знищено техніку.

Фото: Джерела LB.ua

Місцеві ЗМІ та пабліки у соцмережах повідомили про два вибухи в смт Афіпське, а місцевими спецслужбами було перекрито район та запроваджено режим "антитерористичної операції". 

Фото: Джерела LB.ua

На місці події спостерігалось скупчення карет швидкої допомоги та автомобілів екстрених та спеціальних служб. Для приховування факту диверсії на території військової частини, у російському інфопросторі було поширено інформацію про те, що причиною вибуху стало нібито несправне газобалонне обладнання автомобіля. 

Фото: Джерела LB.ua

Паралельно ФСБ намагається видалити згадки про подію в ЗМІ та соцмережах. 

Джерела в ГУР зазначають, що 90 зенітно-ракетна бригада, яку було атаковано внаслідок спецоперації, бере участь у збройній агресії РФ проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies