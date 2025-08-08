​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ і Нацпол повідомили про підозру командувачу Чорноморського флоту, який наказав захопити "Сапфір"

Під час тортур членів екіпажу, Пінчук особисто прибув на Зміїний, де брав участь у допиті капітана "Сапфіра".

СБУ і Нацпол повідомили про підозру командувачу Чорноморського флоту, який наказав захопити "Сапфір"
Фото: СБУ

За матеріалами СБУ та Нацполіції заочну підозру отримав адмірал Росії Сергій Пінчук, який віддав наказ захопити українське рятувальне судно "Сапфір".

Про це повідомляє СБУ.

26 лютого 2022 року за наказом Пінчука окупанти захопили українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір", яке виконувало гуманітарну місію в районі о. Зміїний. Того дня рашисти незаконно зупинили та заблокували цивільний корабель біля берегів українського острова.

Після цього на палубу проникли окупанти, які, погрожуючи автоматами, ув’язнили всіх 19-х членів екіпажу, а також священника та лікаря, що перебували на борту.

Частину з них перемістили на буксирувальне судно військово-морського флоту РФ, усіх інших утримували на тимчасово захопленому на той час острові.

До всіх полонених рашисти застосовували психологічний тиск та погрожували фізичною розправою, зокрема, імітували "розстріли" потерпілих.

Під час цих тортур Пінчук особисто прибув на Зміїний, де брав участь у допиті капітана "Сапфіра", і згодом наказав перевезти потерпілих разом із рятувальним судном до Криму, а далі – в Росію.

На підставі зібраних доказів заочно повідомлено Пінчуку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
