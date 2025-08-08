Переговори про мир: коли і в якому форматі?

Станом на ранок п’ятниці запитань значно більше, ніж відповідей про те, як розвиватиметься ситуація і що робитиме президент США. Та мусимо констатувати очевидне: немає жодних ознак, що Володимир Путін відмовився від своїх цілей щодо України чи справді готовий припинити війну.

8 серпня. А значить, спливає ультиматум Дональда Трампа Володимирові Путіну для досягнення перемир'я з Україною. Президент США погрожував запровадити цього дня санкції і тарифи проти Росії та її торговельних партнерів.

Віткофф у Москві

6 серпня спецпосланник Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся в Москві з Володимиром Путіним. Розмова тривала три години, і за її підсумками, зазначив помічник президента РФ Юрій Ушаков, Путін отримав пропозиції президента США, також росіяни передали «деякі сигнали США щодо українського питання». Окремо Віткофф мав кілька зустрічей з Костянтином Дмитрієвим, директором Російського фонду прямих інвестицій, довіреною особою Путіна.

Фото: EPA/UPG Путін і спецпосланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф під час зустрічі в Кремлі, Москва, 6 серпня 2025 р.

Увечері того ж дня відбулася телефонна розмова між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. «Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення», — офіційно повідомив Зеленський. У розмові також узяли участь деякі європейські лідери.

Неназваний представник Білого дому розповів The New York Times, що Росія налаштована продовжити взаємодію зі США, при цьому в п’ятницю, 8 серпня, США запровадять вторинні санкції. Пізніше NYT повідомила, посилаючись на власні джерела, що найближчим часом Дональд Трамп прагне провести тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським. За інформацією газети, цими планами американський президент поділився в розмові з європейськими партнерами.

Канал Fox News підтвердив підготовку до зустрічі, яка може відбутися вже наступного тижня. За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, «росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом». Сам він на пресконференції в Білому домі заявив: «Є хороша перспектива, що це відбудеться. Ми ще не вирішили, де, але сьогодні були хороші переговори з Путіним».

Дещо конкретнішим був держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Росія вперше запропонувала щось більш-менш певне: якісь конкретні умови, що як мінімум дають уявлення, чого вона прагне. Ці умови, на думку Рубіо, не дуже прийнятні для України, та все одно держсекретар пропонує вести перемовини і натякає: на деякі з цих малоприйнятних умов нам таки доведеться погодитися. За словами Рубіо, рішення про санкції президент США ухвалить упродовж наступних 24–36 годин, тобто до п’ятниці.

Фото: EPA/UPG Державний секретар США Марко Рубіо під час слухання в Сенаті

Уранці 7 серпня Юрій Ушаков повідомив, що місце зустрічі Трампа і Путіна вже узгодили. При цьому тристоронньої — за участю Володимира Зеленського — поки що не буде, цю пропозицію Віткоффа росіяни «залишили без коментарів».

Уже на переговорах з президентом ОАЕ Мохаммедом бін Заєдом Аль Нахаяном російський диктатор заявив, що ОАЕ могли б бути одним з місць для його зустрічі з Трампом, і додав, що він не проти зустрічі з Зеленським за певних умов.

Зустріч призначили. Зустріч скасували

Натомість Білий дім у четвер спростував заяви Кремля, буцім про зустріч і її місце вже домовилися.

Посадовець Білого дому повідомив ABC News, що місце зустрічі ще не визначили. Ну і щоб президент Трамп зустрівся з Путіним, той має погодитися зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Проте згодом сам Дональд Трамп заявив, що проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним незалежно від того, чи погодиться той зустрітися з Володимиром Зеленським.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі, 30 липня 2025 року.

За словами самого Володимира Зеленського, наразі обговорюють різні формати зустрічей на рівні лідерів — два варіанти двосторонніх і один тристоронній. З чого зрозуміло єдине: певні пропозиції є, їх обговорюють, зокрема, з європейськими партнерами України, і, ймовірно, вони, як і президент України, не в захваті від ініціатив Путіна, але погоджуються, що процес (оскільки його ініціює Дональд Трамп) має тривати.

Тим часом представниця Єврокомісії Аріанна Подеста на запитання «Радіо Свобода», чи розчарований ЄС тим, що його представників не запросили на можливу тристоронню зустріч між Трампом, Зеленським і Путіним, відповіла, що говорити про участь Євросоюзу в таких переговорах зарано. Але президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн про результати телефонних розмов «докладно проінформували, вона була на зв’язку з лідерами».

Польському виданню злили умови переговорів?

Польський портал Onet з посиланням на неназвані джерела опублікував формат домовленостей, які нібито обговорили американці з росіянами.

Фото: EPA/UPG Путін вітає Віткоффа під час зустрічі в Кремлі, Москва, 6 серпня 2025 р.

За інформацією порталу, Стів Віткофф нібито передав під час зустрічі Путіну таку пропозицію США:

— Україна та Росія укладуть не мир, а перемир’я;

— відбудеться фактичне визнання окупації Росією українських територій (обговорення їхнього статусу можуть відкласти на 49 або 99 років);

— більшість санкцій, накладених на Росію, відкличуть, а в майбутньому повернуться до енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу й нафти.

Водночас домовленість нібито не передбачає нерозширення НАТО, також Україна надалі може отримувати озброєння від партнерів.

Агенція Bloomberg повідомила з посиланням на слова кількох джерел, обізнаних з обговоренням, що Дональд Трамп «також припустив, що Путін буде відкритий до початку мирних переговорів в обмін на обговорення обміну територіями». Згодом ці слова з публікації прибрали.

Джерела в ОП: «Обговорювали зовсім інші питання»

Такі домовленості не видаються правдоподібними, і немає жодної причини, чому Москва мала б на них погодитися, заявив LB.ua колишній високопоставлений керівник української дипломатії.

«Я не вірю, що Путін може отак просто відмовитися від принципового для нього питання членства України в НАТО. До того ж в оприлюднених умовах немає нічого про статус російської мови та російської церкви, а ці питання також пріоритетні для Кремля», — сказав він.

На його думку, Росія зараз просто тягне час, щоб відстрочити запровадження санкцій, допоки учасники БРІКС, насамперед Індія та Китай, вийдуть з консолідованою позицією щодо погроз Білого дому підвищити мита для країн, котрі купують російську нафту.

Спростували зазначені вище пункти ймовірних домовленостей і співрозмовники LB.ua в Офісі Президента.

Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

«Обговорювали зовсім інші питання», — зазначив один з них, відмовившись, утім, повідомити подробиці розмови Зеленського і Трампа.

Переговори за участю Європи?

Увечері четверга Стів Віткофф провів відеоконференцію з безпековими радниками, серед яких, за даними джерел Axios, окрім України, мали бути представники Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Фінляндії. Видання зазначило, що він мав поінформувати про свій візит до Москви й обговорити можливу зустріч Трампа з Путіним.

Володимир Зеленський повідомив, що зустріч безпекових радників була «доволі довгою, дуже детальною», з «вагомим складом учасників». Він також додав, що сторони домовилися продовжити обговорення наступного дня.

«Працюємо далі», — це все, що написав про згадану розмову радників керівник ОП Андрій Єрмак.

Після наради безпекових радників Зеленський розмовляв з головою уряду Італії Джорджею Мелоні.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні

«Обмінялися деталями наших нещодавніх контактів з іншими лідерами… Джорджа абсолютно чітко підтримує позицію, що європейські лідери мають бути залучені до дипломатичної роботи разом зі США для встановлення миру… Скоординували спільні наступні кроки, включно з контактами з президентом Трампом, та домовилися, що будемо на звʼязку», — написав президент України.

Заступник речника Державного департаменту США Томмі Піготт на брифінгу 7 серпня також наголосив, що США постійно спілкуються з партнерами в Європі, в тому числі з Україною. Піготт також зауважив, що президент Трамп хоче, щоб європейські партнери активізувалися в цьому питанні на багатьох напрямках.

Водночас Піготт ухилився він відповіді на запитання, чи реалізують США наміри ввести санкції і тарифи проти Росії та її торговельних партнерів 8 серпня, коли минає термін дії ультиматуму президента Трампа проти Росії. «Тут багато припущень, і я не буду спекулювати на них», — сказав він.

Переговори наступного тижня?

«Суспільне» стверджує, що Білий дім працює над організацією тристоронньої зустрічі за участю лідерів Сполучених Штатів, Росії та України.

Сподіваються влаштувати її вже наступного тижня.

Місця потенційного саміту наразі не вказують.

Деталі зустрічі чи зустрічей, якщо вони все ж будуть окремими, Білий дім обіцяє оприлюднити «о належній порі».