Нідерланди відкинули визнання незалежності Палестини

Але попередили Ізраїль про те, що війна "шкодить їм самим".

На противагу Франції та Сполученому Королівству, які анонсували рішення про визнання суверенітету Палестини, Нідерланди заявили про відсутність подібних намірів.

Як пише Reuters, міністр закордонних справ країни Каспар Фельдкамп підкреслив цю позицію під час позачергового засідання парламенту щодо ситуації в Газі, на яке депутатів викликали з літніх канікул. Під будівлею законодавчого органу в цей час відбувався пропалестинський мітинг.

За словами урядовця, Нідерланди поки не розглядають будь-які зміни у своїй політиці щодо ситуції на Близькому Сході - зокрема продовжать торгівлю зброєю з Ізраїлем. Проте в уряді попереджають Єрусалим, що війна, яка триває вже майже два роки, "вже більше не є просто воєнним конфліктом, а починає шкодити безпеці та ідентичності самого Ізраїлю".