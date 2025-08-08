Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСвіт

Нідерланди відкинули визнання незалежності Палестини

Але попередили Ізраїль про те, що війна "шкодить їм самим".

Нідерланди відкинули визнання незалежності Палестини
Парламент Нідерландів
Фото: ukrinform.ua

На противагу Франції та Сполученому Королівству, які анонсували рішення про визнання суверенітету Палестини, Нідерланди заявили про відсутність подібних намірів.

Як пише Reuters, міністр закордонних справ країни Каспар Фельдкамп підкреслив цю позицію під час позачергового засідання парламенту щодо ситуації в Газі, на яке депутатів викликали з літніх канікул. Під будівлею законодавчого органу в цей час відбувався пропалестинський мітинг.

За словами урядовця, Нідерланди поки не розглядають будь-які зміни у своїй політиці щодо ситуції на Близькому Сході - зокрема продовжать торгівлю зброєю з Ізраїлем. Проте в уряді попереджають Єрусалим, що війна, яка триває вже майже два роки, "вже більше не є просто воєнним конфліктом, а починає шкодити безпеці та ідентичності самого Ізраїлю". 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies