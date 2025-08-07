У Південній Кореї спеціальний прокурор запитує ордер на арешт колишньої першої леді

Команда спеціальних прокурорів запросила ордер на арешт колишньої першої леді Південної Кореї Кім Кон Хі. Раніше її допитували за звинуваченнями у втручанні у вибори та інших порушеннях.

Про це повідомляє Yonhap.

Команда спеціального прокурора Мін Джун Кі заявила, що подала запит на ордер за звинуваченнями у порушенні законів про ринок капіталу, про політичні фонди та про отримання хабарів за посередництво.

Слухання щодо видачі ордера відбудеться наступного вівторка в Центральному районному суді Сеула.

Дружина ув'язненого колишнього президента Юн Сок Йоля, Кім Кон Хі, з'явилася в середу до офісу спеціального прокурора для допиту щодо її ймовірної участі в схемі маніпуляцій з цінами на акції, втручання у висування кандидатів на парламентські додаткові вибори 2022 року та отримання хабарів в обмін на ділові послуги для Церкви об'єднання.

Також її допитували щодо відсутності дорогоцінного намиста в обов'язковій для закону декларації про активи, але пов'язане з цим звинувачення не було включено до ордера.

Втім, Кім Кон Хі здебільшого заперечувала звинувачення проти неї.

Команда спеціальних прокурорів має завдання розслідувати загалом 16 кримінальних звинувачень проти колишньої першої леді.