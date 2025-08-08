Європейський газовий ринок втрачає прибутки після інформації про перемовини між США і Росією

Ціни на природний газ у Європі почали спадати після повідомлень про те, що Вашингтон і Москва працюють над угодою щодо припинення війни в Україні, пише Bloomberg.

Так, ф’ючерси на нафтові індекси впали на 2,6% після попереднього зростання.

Трейдери уважно стежать за спробами президента США Дональда Трампа встановити перемир’я, яке він пообіцяв після повернення до Білого дому. Хоча це перемир’я не обов’язково призведе до швидкого відновлення постачань російського газу в Європу, воно розглядається як спосіб знизити ризики для світової торгівлі енергоресурсами.

До 16:53 8 серпня за місцевим часом ф’ючерси на голландський газ, еталонний для європейського ринку, знизилися на 1,2% до 32,55 євро за мегават-годину в Амстердамі. Раніше ціни зростали на тлі очікуваних обмежень у атомній енергетиці Франції через підвищення температури води в річках.