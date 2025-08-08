Упродовж дня російські окупанти вбили та поранили п'ятьох цивільних на Херсонщині

Упродовж 8 серпня російські окупанти завдали по населених пунктах Херсонщини удари з різних видів озброєння, унаслідок чого загинула людина, є поранені.

Про це інформує прокуратура Херсонської області.

Російські військові обстрілювали населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії, зокрема реактивної, а також дронів різного типу. Станом на 18:00 внаслідок російських атак одна людина загинула та ще четверо дістали поранень. У Бериславі окупанти атакували FPV-дроном 75-річного цивільного, він загинув.

В Антонівці від скидання вибухівки з БпЛА постраждало троє мирних жителів. Серед них – 13-річний хлопець, який перебував на вулиці.

Унаслідок артилерійського обстрілу Херсона важкі травми отримала літня жінка.

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, інфраструктурні об’єкти, заклад освіти, автотранспорт.