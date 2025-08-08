РосЗМІ: у Росії засудили військовополоненого бійця "Азову" до 21 року позбавлення волі

Військовий суд у Ростові засудив військовополоненого бійця "Азову" Владислава Шпака до 21 року суворого режиму за двома "терористичними" статтями.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 21 року ув’язнення в колонії суворого режиму бійця "Азову" Владислава Шпака з Мелітополя за нібито участь у терористичному угрупованні та проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності, пише "Медіазона".

За версією слідства, у червні 2020 року 20-річний Владислав Шпак "з метою покращення свого матеріального становища, а також з ідеологічних міркувань" підписав контракт із Нацгвардією України та вступив до загону спеціального призначення "Азов". Слідчі кваліфікували це як "участь у терористичному угрупованні".

А військову підготовку, яку боєць проходив у квітні-червні 2021 року, російські силовики визначили, як "навчання для терористичної діяльності". Повідомляється, що Шпак брав участь в обороні "Азовсталі", а 17 травня здався в полон за наказом командування.

Слідству не вдалося встановити посаду Шпака в "Азові", у деяких документах слідства йдеться про те, що Шпак "виконував обов'язки кулеметника", в інших його називають "помічником гранатометника", а в третіх — "водієм-розвідником".

За даними видання, сам підсудний на запитання, чи відчуває він "після початку військового конфлікту" неприязнь до громадян та влади Російської Федерації, відповів: "До громадян — ні, до влади — так".