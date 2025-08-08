«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ГоловнаСуспільствоВійна

РосЗМІ: у Росії засудили військовополоненого бійця "Азову" до 21 року позбавлення волі

Військовий суд у Ростові засудив військовополоненого бійця "Азову" Владислава Шпака до 21 року суворого режиму за двома "терористичними" статтями.

РосЗМІ: у Росії засудили військовополоненого бійця "Азову" до 21 року позбавлення волі
Владислав Шпак
Фото: Медіазона

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 21 року ув’язнення в колонії суворого режиму бійця "Азову" Владислава Шпака з Мелітополя за нібито участь у терористичному угрупованні та проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності, пише "Медіазона".

За версією слідства, у червні 2020 року 20-річний Владислав Шпак "з метою покращення свого матеріального становища, а також з ідеологічних міркувань" підписав контракт із Нацгвардією України та вступив до загону спеціального призначення "Азов". Слідчі кваліфікували це як "участь у терористичному угрупованні".

А військову підготовку, яку боєць проходив у квітні-червні 2021 року, російські силовики визначили, як "навчання для терористичної діяльності". Повідомляється, що Шпак брав участь в обороні "Азовсталі", а  17 травня здався в полон за наказом командування.

Слідству не вдалося встановити посаду Шпака в "Азові",  у деяких документах слідства йдеться про те, що Шпак "виконував обов'язки кулеметника", в інших його називають "помічником гранатометника", а в третіх — "водієм-розвідником".

За даними видання, сам підсудний на запитання, чи відчуває він "після початку військового конфлікту" неприязнь до громадян та влади Російської Федерації, відповів: "До громадян — ні, до влади — так".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies