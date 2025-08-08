У Херсоні окупанти скинули вибухівку на підлітка

У Херсоні російські окупанти скинули вибухівку на 13-річного хлопця, який йшов по вулиці. Підлітка госпіталізували.
Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
"У Херсоні російські окупанти з дрона атакували дитину", — ідеться у повідомленні.
Відомо, що 13-річний хлопець ішов вулицею, коли окупанти з дрона скинули на нього вибухівку. Хлопець отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ноги і передпліччя.
Його госпіталізували.
- За шість днів з херсонського мікрорайону Корабел було евакуйовано 1226 людей.