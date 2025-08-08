У Херсоні окупанти скинули вибухівку на підлітка

У Херсоні російські окупанти скинули вибухівку на 13-річного хлопця, який йшов по вулиці. Підлітка госпіталізували.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"У Херсоні російські окупанти з дрона атакували дитину", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що 13-річний хлопець ішов вулицею, коли окупанти з дрона скинули на нього вибухівку. Хлопець отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ноги і передпліччя.

Його госпіталізували.