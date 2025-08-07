З херсонського мікрорайону Корабел евакуювали вже 1226 людей

За шість днів з херсонського мікрорайону Корабел було евакуйовано 1226 людей.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Станом на 18:00 сьогодні, 7 серпня, з мікрорайону Корабел евакуйовано 301 людину, з них – 23 маломобільних.

“На жаль, фіксуємо випадки, коли евакуйовані жителі повертаються на територію мікрорайону. Це неприпустимо! Своїми діями ви наражаєте себе на небезпеку. Закликаю не робити необдуманних вчинків та убезпечити себе й своїх рідних”, - написав Шанько.

Залишити заявку на виїзд або отримати всю інформацію щодо евакуації можна в контакт-центрі Херсонської МВА за телефонами: