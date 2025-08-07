​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
З херсонського мікрорайону Корабел евакуювали вже 1226 людей

Серед евакуйованих - 56 дітей та 129 маломобільних громадян.

З херсонського мікрорайону Корабел евакуювали вже 1226 людей
Триває евакуація з херсонського мікрорайону Корабел
Фото: ДСНС Херсонщини

За шість днів з херсонського мікрорайону Корабел було евакуйовано 1226 людей.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Станом на 18:00 сьогодні, 7 серпня, з мікрорайону Корабел евакуйовано 301 людину, з них – 23 маломобільних.

“На жаль, фіксуємо випадки, коли евакуйовані жителі повертаються на територію мікрорайону. Це неприпустимо! Своїми діями ви наражаєте себе на небезпеку. Закликаю не робити необдуманних вчинків та убезпечити себе й своїх рідних”, - написав Шанько.

Залишити заявку на виїзд або отримати всю інформацію щодо евакуації можна в контакт-центрі Херсонської МВА за телефонами:

  • 050-040-44-24
  • 098-958-17-90
