Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові директор та старша медсестра заробили на "мертвих душах" понад мільйон гривень

Підозрювані фіктивно брали на роботу ухилянтів та неіснуючих працівників.

У Харкові директор та старша медсестра заробили на "мертвих душах" понад мільйон гривень
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові директор та старша медсестра однієї з міських лікарень підозрюються у налаштуванні схеми розкрадання держбюджету за допомогою фіктивних працівників. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Відомо, що керівництво медзакладу вносило до штату осіб, які насправді не виходили на роботу та не виконували жодних посадових обов’язків.

Першою фіктивною працівницею стала підлегла медсестри. Жінці, яка була вагітною, запропонували не виходити на роботу, але зберегли зарплату.

Згодом керівництво закладу нібито додало до списку "мертвих душ" ще трьох знайомих, яким також регулярно нараховували грошове забезпечення.

Окрім цього, використовуючи те, що медичні працівники підлягають бронюванню, директор оформив на посади ще двох чоловіків, які прагнули отримати відстрочку від мобілізації.

Табелі обліку робочого часу складала старша медсестра, а керівник без перевірки їх підписував. Таким чином, на зарплати фіктивним співробітникам було витрачено понад 1 млн грн.

Директор медзакладу визнав свою причетність до схеми та розпочав відшкодування завданих збитків.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies