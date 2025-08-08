У Харкові директор та старша медсестра заробили на "мертвих душах" понад мільйон гривень

Підозрювані фіктивно брали на роботу ухилянтів та неіснуючих працівників.

У Харкові директор та старша медсестра однієї з міських лікарень підозрюються у налаштуванні схеми розкрадання держбюджету за допомогою фіктивних працівників.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Відомо, що керівництво медзакладу вносило до штату осіб, які насправді не виходили на роботу та не виконували жодних посадових обов’язків.

Першою фіктивною працівницею стала підлегла медсестри. Жінці, яка була вагітною, запропонували не виходити на роботу, але зберегли зарплату.

Згодом керівництво закладу нібито додало до списку "мертвих душ" ще трьох знайомих, яким також регулярно нараховували грошове забезпечення.

Окрім цього, використовуючи те, що медичні працівники підлягають бронюванню, директор оформив на посади ще двох чоловіків, які прагнули отримати відстрочку від мобілізації.

Табелі обліку робочого часу складала старша медсестра, а керівник без перевірки їх підписував. Таким чином, на зарплати фіктивним співробітникам було витрачено понад 1 млн грн.

Директор медзакладу визнав свою причетність до схеми та розпочав відшкодування завданих збитків.