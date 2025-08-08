Кулеба: дані онлайн-каталогу з викраденими українськими дітьми вдалося зберегти

Дані сайту так званих «соцслужб ЛНР», де з’явилося майже 300 анкет українських дітей, вдалося зберегти.

Про це заявив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

За його словами, сайт працював кілька тижнів, поки його не видалили. Активісти при цьому встигли повністю зберегти базу даних і вже ідентифікували близько 200 дітей. Багато з них — сироти, частину могли незаконно «усиновити» або передати у військові академії. Деяким дітям окупаційна влада видала російські документи для легалізації викрадення.

Кулеба зауважив, що із 2014 року дітей з окупованих територій систематично вивозили до російських сімей, а тепер процес перетворився на централізований онлайн-механізм русифікації та позбавлення ідентичності.

Після 24 лютого 2022 року зникли понад 4 000 українських сиріт. «Коли росіяни на переговорах вимагають списки викрадених дітей, їм достатньо просто передати базу з сайту їхнього ж Луганського “міністерства освіти”», — наголосив керівник благодійної організації Save Ukraine.