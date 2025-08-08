СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
ГоловнаСуспільствоВійна

Кулеба: дані онлайн-каталогу з викраденими українськими дітьми вдалося зберегти

Після 24 лютого 2022 року зникли понад 4 000 українських сиріт.

Кулеба: дані онлайн-каталогу з викраденими українськими дітьми вдалося зберегти
Микола Кулеба
Фото: Facebook/Микола Кулеба

Дані сайту так званих «соцслужб ЛНР», де з’явилося майже 300 анкет українських дітей, вдалося зберегти.

Про це заявив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

За його словами, сайт працював кілька тижнів, поки його не видалили. Активісти при цьому встигли повністю зберегти базу даних і вже ідентифікували близько 200 дітей. Багато з них — сироти, частину могли незаконно «усиновити» або передати у військові академії. Деяким дітям окупаційна влада видала російські документи для легалізації викрадення.

Кулеба зауважив, що із 2014 року дітей з окупованих територій систематично вивозили до російських сімей, а тепер процес перетворився на централізований онлайн-механізм русифікації та позбавлення ідентичності. 

Після 24 лютого 2022 року зникли понад 4 000 українських сиріт. «Коли росіяни на переговорах вимагають списки викрадених дітей, їм достатньо просто передати базу з сайту їхнього ж Луганського “міністерства освіти”», — наголосив керівник благодійної організації Save Ukraine.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies