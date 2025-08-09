Українські партизани завдали удару по військовій логістиці РФ у Ростові-на-Дону

Агенти руху "АТЕШ" завдали удару по військовій логістиці РФ у Ростові-на-Дону. Вони провели успішну диверсію на залізничній розв'язці в районі селища Калініне.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

У результаті точної та спланованої операції було виведено з ладу одну з ключових релейних шаф.

"Ця ділянка — критична точка на логістичній карті супротивника. Саме тут проходить основний потік залізничних перевезень, які прямують на південно-західний напрямок — у бік тимчасово окупованих територій. Через цей вузол щодня переміщалися ешелони з технікою, боєприпасами, паливом та живою силою", — йдеться в повідомленні.

Після диверсії рух на цій ділянці виявився паралізованим, частина вантажів була перенаправлена в об'їзд, що створило навантаження інших вузлів.

Крім того, диверсія викликала ланцюгову реакцію збоїв, що вже відчувається на лінії фронту: у низці районів російські війська були змушені скоротити інтенсивність артобстрілів через брак боєприпасів.