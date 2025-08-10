​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
На Харківщині унаслідок російських атак постраждали п'ятеро цивільних

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.

На Харківщині унаслідок російських атак постраждали п'ятеро цивільних
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби на Харківщині від ворожих обстрілів постраждали населені пункти Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів. Є поранені.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова. Минулої ночі армія РФ обстріляла Чугуївський район 8 БпЛА", – ідеться у повідомленні. 

Під ворожими ударами опинилися Чугуїв, с. Роздольне Зміївської громади, с. Мартове Печенізької громади і с. Коробочкине Проліснянської громади.

Внаслідок обстрілу горіла будівля дитсадка, складське приміщення, а також трава і дерева. 

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 8 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Молнія"; 2 fpv-дрони; 2 БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові пошкоджено дах магазину. У Куп'янську пошкоджено автомобіль. 

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шийківка), склад (с. Вище Солоне). У Чугуївському районі пошкоджено дитячий садок, автомобіль, складську будівлю (м. Чугуїв). 
