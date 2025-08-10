На Харківщині унаслідок російських атак постраждали п'ятеро цивільних

Упродовж минулої доби на Харківщині від ворожих обстрілів постраждали населені пункти Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів. Є поранені.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова. Минулої ночі армія РФ обстріляла Чугуївський район 8 БпЛА", – ідеться у повідомленні.
Під ворожими ударами опинилися Чугуїв, с. Роздольне Зміївської громади, с. Мартове Печенізької громади і с. Коробочкине Проліснянської громади.
Внаслідок обстрілу горіла будівля дитсадка, складське приміщення, а також трава і дерева.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 8 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Молнія"; 2 fpv-дрони; 2 БпЛА (тип встановлюється).
У Харкові пошкоджено дах магазину. У Куп'янську пошкоджено автомобіль.
В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шийківка), склад (с. Вище Солоне). У Чугуївському районі пошкоджено дитячий садок, автомобіль, складську будівлю (м. Чугуїв).
- На Харківщині під час сільгоспробіт виявили нездетоновану авіабомбу.