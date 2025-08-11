За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Війна

Уночі зафіксували влучання 12 ворожих БпЛА на 6 локаціях

Всього ППО вдалося знешкодити 59 російських безпілотників. 

Уночі зафіксували влучання 12 ворожих БпЛА на 6 локаціях
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 11 серпня зафіксували влучання 12 БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

"У ніч на 11 серпня (із 20.30 10 серпня) противник атакував 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф", – написали в Повітряних силах. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили
