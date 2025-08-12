Вибухотехніки поліції Київської області знищили бойову частину російського безпілотника.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Зазначається, що небезпечний предмет знайшли на території Броварського району.

Працівники вибухотехнічної служби під час обстеження виявили бойову частину ворожого безпілотника, яка не здетонувала та становила загрозу для населення.

Співробітники поліції провели контрольоване знищення бойової частини.

Громадян закликали у разі виявлення підозрілих предметів суворо дотримуватись правил безпеки та негайно повідомляти про це до відповідних служб, зокрема на спецлінію “102”.