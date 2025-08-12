Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині знищили бойову частину ворожого безпілотника

Небезпечний предмет знайшли на території Броварського району.

На Київщині знищили бойову частину ворожого безпілотника
На Київщині знищили бойову частину ворожого безпілотника
Фото: Скріншот з відео

Вибухотехніки поліції Київської області знищили бойову частину російського безпілотника.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Зазначається, що небезпечний предмет знайшли на території Броварського району.

Працівники вибухотехнічної служби під час обстеження виявили бойову частину ворожого безпілотника, яка не здетонувала та становила загрозу для населення.

Співробітники поліції провели контрольоване знищення бойової частини.

Громадян закликали у разі виявлення підозрілих предметів суворо дотримуватись правил безпеки та негайно повідомляти про це до відповідних служб, зокрема на спецлінію “102”.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies