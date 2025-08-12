У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Президент: усім важливо зберегти США у переговорному процесі

"Американська допомога йде, і ми будемо сплачувати за неї гроші", - сказав Зеленський.

Президент: усім важливо зберегти США у переговорному процесі
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Американська допомога Україні потрібна. Усім важливо зберегти Америку в переговорному процесі.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав сьогодні на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua, відповідаючи на запитання чи давав Дональд Трамп гарантії, що залишиться у дипломатичному процесі.

«Американська допомога йде, і ми будемо сплачувати за неї гроші. Хто такі “ми”? “Ми” сьогодні – це, наприклад,  НАТівська програма PURL. Ми так домовились з європейцями, з НАТівцями, з американською стороною, що ми можемо щомісячно купувати зброю на суму 1-1,5 млрд доларів за цією програмою», - сказав глава держави.

Президент додав, що проговорював це питання з Дональдом Трампом.

«Його влаштовувала ця програма. Я вважаю, що всім важливо зберегти Америку в переговорному процесі», - додав Зеленський.
Теми: , , ,
﻿
