Понад 150 одночасних обшуків проводять оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Національної поліції України у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполу.

Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагали чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему «Шлях» та шляхом виготовлення медичних документів.

За наявними даними, вартість таких «послуг» сягала 25 тисяч доларів. Заходи тривають у всіх областях України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.