РЖД у вогні
РЖД у вогні
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоПодії

Нацполіція проводить понад 150 обшуків у справі переправлення ухилянтів

Вартість "послуг" сягала $25 тисяч.

Нацполіція проводить понад 150 обшуків у справі переправлення ухилянтів
затримання фігурантів схем

Понад 150 одночасних обшуків проводять оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Національної поліції України у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон. 

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполу.

Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагали чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему «Шлях» та шляхом виготовлення медичних документів.

За наявними даними, вартість таких «послуг» сягала 25 тисяч доларів. Заходи тривають у всіх областях України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

  • Днями у Києві затримали "ділка", який за $25 тисяч допомагав знімати чоловіків з військового обліку. Під час обшуків у чоловіка вилучили копії документів інших військовозобов’язаних, а також печатки різних установ та організацій.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies