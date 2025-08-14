Наказ — обнулити. Російського військовополоненого засудили довічно за розстріл мешканців Купʼянщини

12 серпня Основ’янський суд Харкова виніс вирок полоненому 21-річному Артему Кулікову за вбивство мирних мешканців Куп’янщини. У жовтні 2024 року під час повторного вторгнення на Харківщину росіянин розстріляв двох українців, а згодом потрапив у полон Сил оборони. Судили Кулікова в закритому режимі. В обласній прокуратурі повідомляють, це вже восьмий реальний вирок російському загарбнику, оголошений на Харківщині. Про деталі справи дізнавалася Ксенія Новицька спеціально для LB.ua .

Дух, Круглий і Гриф

21-річний Артем Куліков з позивним Дух з міста Павлова Нижньогородської області РФ раніше відбував покарання за розбій і крадіжки. Його мобілізували безпосередньо з тюрми до 23-ї мотострілецької бригади РФ. Деталі біографії та затримання в червні оприлюднила СБУ, коли цю справу направили до суду.

Фото: надано Харківською обласною прокуратурою Артем Куліков під час засідання

Слідству вдалося встановити, що восени 2024 року під час повторного вторгнення на Харківщину російські військовослужбовці закріплювали бойові позиції на околиці села Петропавлівка Купʼянського району і проводили зачистку.

Уночі 6 жовтня військовослужбовці 23-ї мотострілецької бригади РФ, серед яких були Куліков і військовий з позивним Круглий, проникли до приватного будинку.

Наступного дня туди на скутері приїхали двоє беззбройних місцевих жителів, 1967 і 1972 років народження. Один був власником цієї оселі.

«Доповідаючи оперативну обстановку, обвинувачений повідомив по рації своєму командиру з позивним Гриф про появу двох цивільних, які зайшли на подвір'я та почали відчиняти двері будинку. В цей момент неподалік будинку пролунав вибух, через це двоє цивільних на своєму скутері від'їхали на безпечну відстань. Незабаром вони повернулись та повторили спробу потрапити до будинку. Круглий знову повідомив по рації командиру про появу цивільних мешканців, на що отримав наказ на їх затримання та допит», — розповідає речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.

Фото: надано авторкою Валерія Чиріна, речниця Харківської обласної прокуратури

Убивство двох зв’язаних цивільних

Погрожуючи автоматами, російські військові затримали чоловіків, зав'язали їм руки, відвели до кімнати, де допитувати про дислокацію українських військ, каже слідство. Через деякий час до будинку прийшов ще один 49-річний цивільний, якого Куліков і Круглий також затримали й допитали. Позбавлені волі місцеві хотіли допомогти односельчанину евакуюватися на підконтрольну Україні територію, повідомляла СБУ.

Після цього окупанти продовжили спостерігати за місцем своєї дислокації, а згодом заснули. Один незаконно утримуваний місцевий мешканець зумів звільнитися й вибіг з будинку. Уже наступного дня Збройні сили України почали штурм будівлі. Куліков і Круглий вирішили передислокуватися.

«Вони повідомили по рації командира, який наказав змінити позиції та обнулити цивільних. Обвинувачений сприйняв доведену інформацію як наказ на вбивство. Усвідомлюючи наявність міжнародного збройного конфлікту та наслідки своїх дій, маючи реальну можливість не виконувати злочинний наказ військовослужбовця збройних сил РФ з позивним Гриф, Куліков зайшов до кімнати та відкрив вогонь з автомата в бік двох мешканців Купʼянського району. Від отриманих поранень вони загинули на місці», — сказала речниця Харківської облпрокуратури.

Після вбивства Куліков залишив будинок, однак того ж дня потрапив у полон ЗСУ разом з Круглим, який помер від крововтрати після поранення.

Фото: надано Харківською обласною прокуратурою Під час суду

«Я зробив десяток пострілів у їхній бік»

За словами Чиріної, обвинувачений визнав провину та співпрацював зі слідством. На офіційному сайті Харківської обласної прокуратури є відео зі слідчого експерименту, де Куліков розповідає про вбивство чоловіків.

«Так, я вбив двох мирних мешканців. Я зробив десяток пострілів у їхній бік. Після того, як їхні силуети впали, я повернувся до Круглого й віддав автомат», — сказав Куліков.

Російському військовополоненому стрільцю висунули звинувачення за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненим групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України в редакції до 24.10.2024). Стаття передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Зараз слідство працює над ідентифікацією Грифа — командира Кулікова.

Фото: надано Харківською обласною прокуратурою

Суд у закритому режимі

Судове засідання провели в закритому режимі на підставі клопотання сторони захисту. Як повідомила речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна, таке рішення ухвалили через наявні ризики й необхідність забезпечити особисту безпеку родичів загиблих.

12 серпня на судових дебатах прокурор просив суд про довічне. Він сказав, що вина обвинуваченого повністю підтверджена дослідженими на суді доказами, зокрема, свідченнями потерпілих і свідків, генетично-молекулярними експертизами, а Куліков активно сприяв розкриттю злочину.

Сторона захисту просила суд застосувати більш мʼяке покарання з урахуванням каяття обвинуваченого.

Того ж дня, 12 серпня, суд виніс вирок — довічне ув’язнення. Захист Кулікова має 30 днів, щоб оскаржити рішення.

***

Цей матеріал підготували за підтримки INSTITUTE FOR WAR & PEACE REPORTING (IWPR).