Унаслідок обстрілу Слов’янська поранений рятувальник

Ворог вдарив по житловому сектору, виникли пожежі та руйнування.

Унаслідок російського обстрілу Слов'янська Донецької області поранений рятувальник. Про це повідомили у МВС.

Ворог завдав удару по житловому сектору, виникли пожежі та руйнування. Під час евакуації людей унаслідок повторного вибуху один із рятувальників отримав поранення.

Надзвичайники вивезли з небезпечної зони 6 людей, серед яких 4-річний хлопчик та поранений чоловік.