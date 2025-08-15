Унаслідок обстрілу Слов’янська поранений рятувальник

Унаслідок російського обстрілу Слов'янська Донецької області поранений рятувальник. Про це повідомили у МВС.
Ворог завдав удару по житловому сектору, виникли пожежі та руйнування. Під час евакуації людей унаслідок повторного вибуху один із рятувальників отримав поранення.
Надзвичайники вивезли з небезпечної зони 6 людей, серед яких 4-річний хлопчик та поранений чоловік.
- Раніше стало відомо, що на Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 7 отримали поранення. Загалом за добу росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 5766 людей, у тому числі 213 дітей.