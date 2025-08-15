Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу Слов’янська поранений рятувальник

Ворог вдарив по житловому сектору, виникли пожежі та руйнування.

Унаслідок обстрілу Слов’янська поранений рятувальник
Фото: pravda.com.ua

Унаслідок російського обстрілу Слов'янська Донецької області поранений рятувальник. Про це повідомили у МВС.

Ворог завдав удару по житловому сектору, виникли пожежі та руйнування. Під час евакуації людей унаслідок повторного вибуху один із рятувальників отримав поранення.

Надзвичайники вивезли з небезпечної зони 6 людей, серед яких 4-річний хлопчик та поранений чоловік.

  • Раніше стало відомо, що на Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 7 отримали поранення. Загалом за добу росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 5766 людей, у тому числі 213 дітей.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies