ЦПД: Кремль готує нове покоління "гарматного м’яса" з окупованої Луганщини

Кремль готує нове покоління "гарматного м’яса" з окупованої Луганщини, втягуючи молодь у військові заходи на території РФ, заявляють у Центрі протидії дезінформації.

Як повідомили у Центрі, нещодавно понад сто підлітків віком 14-18 років із військово-патріотичних клубів "лнр" пройшли 10-денну зміну в одному з російських військових таборів для молоді. "Там їх вдягли у форму радянських військових і навчали стрілецькій та стройовій підготовці, караульній службі тощо".

Як реквізит до дійства долучили танки, артилерію, протитанкові їжаки та іншу техніку.

"Такі заходи є елементом масштабної стратегії кремля з виховання майбутніх поколінь у дусі воєнної пропаганди, нав’язування ненависті до України та демократичного світу. Замість миру рф інвестує в підготовку молоді до нових воєн", – наголошують у ЦПД.