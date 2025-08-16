​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
ЦПД: Кремль готує нове покоління "гарматного м’яса" з окупованої Луганщини

Кремль готує молодь до бойових дій.

ЦПД: Кремль готує нове покоління "гарматного м’яса" з окупованої Луганщини
Фото: ЦПД

Кремль готує нове покоління "гарматного м’яса" з окупованої Луганщини, втягуючи молодь у військові заходи на території РФ, заявляють у Центрі протидії дезінформації.

Як повідомили у Центрі, нещодавно понад сто підлітків віком 14-18 років із військово-патріотичних клубів "лнр" пройшли 10-денну зміну в одному з російських військових таборів для молоді. "Там їх вдягли у форму радянських військових і навчали стрілецькій та стройовій підготовці, караульній службі тощо". 

Як реквізит до дійства долучили танки, артилерію, протитанкові їжаки та іншу техніку.

"Такі заходи є елементом масштабної стратегії кремля з виховання майбутніх поколінь у дусі воєнної пропаганди, нав’язування ненависті до України та демократичного світу. Замість миру рф інвестує в підготовку молоді до нових воєн", – наголошують у ЦПД.

  • Зеленський: Україна не може домовитися з росіянами про повернення дітей, тож це доводиться робити через посередництво інших країн.
