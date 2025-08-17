Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Через російські обстріли на Дніпропетровщині пошкоджена інфраструктура
Через російські обстріли на Дніпропетровщині пошкоджена інфраструктура

Росіяни затосували по Нікопольщині і Синельниківщині артилерію і дрони.

Фото: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак

Під російські обстріли на Дніпропетровщині потрапили Нікопольський та Синельниківський райони. Там зайнялися пожежі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщина. Агресор застосовував безпілотники, відкривав вогонь з реактивної системи залпового вогню «Град». Бив по районному центру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені декілька автівок, одна машина знищена вогнем", – ідеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак

У Синельниківському районі росіяни ворог застосував БпЛА по Межівській та Покровській громадах. Там виникло кілька загорянь. Горіли дві приватні оселі, гараж, суха трава. Пошкоджена також інфраструктура.

Скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

За уточненою інформацією, через артобстріл Нікополя, який стався вчора вдень, знищені два приватні будинки, ще три – пошкоджені.
﻿
