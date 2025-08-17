Через російські обстріли на Дніпропетровщині пошкоджена інфраструктура

Росіяни затосували по Нікопольщині і Синельниківщині артилерію і дрони.

Під російські обстріли на Дніпропетровщині потрапили Нікопольський та Синельниківський райони. Там зайнялися пожежі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщина. Агресор застосовував безпілотники, відкривав вогонь з реактивної системи залпового вогню «Град». Бив по районному центру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені декілька автівок, одна машина знищена вогнем", – ідеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак

У Синельниківському районі росіяни ворог застосував БпЛА по Межівській та Покровській громадах. Там виникло кілька загорянь. Горіли дві приватні оселі, гараж, суха трава. Пошкоджена також інфраструктура.

Скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

За уточненою інформацією, через артобстріл Нікополя, який стався вчора вдень, знищені два приватні будинки, ще три – пошкоджені.