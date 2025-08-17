З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни протягом дня атакували Дніпропетровщину КАБами, дронами та обстрілювали з артилерії

Пошкоджені промислове підприємство, багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі, та інше.

Росіяни протягом дня атакували Дніпропетровщину КАБами, дронами та обстрілювали з артилерії
Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом дня російська армія завдала по Нікопольському і Синельниківському районах Дніпропетровщини десятки ударів, пошкодивши будинки, автівки та інфраструктуру.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Пгресор тероризував Нікопольщину FPV-дронами й артилерією. Цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені промислове підприємство, чотири багатоповерхівки, півдесятка приватних будинків, господарські споруди, гараж. Зачепило легковик та лінію електропередачі. Зайнялася суха трава. Загоряння приборкали", - написав він у фейсбуці і опублікував фото.

Покровську громаду на Синельниківщині росіяни обстрілювали із РСЗВ. На Межівську ворог скерував БпЛА. Горіли автівки й гараж. По Новопавлівській громаді російські війська вдарили КАБом. Пошкоджена інфраструктура.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies