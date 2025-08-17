Пошкоджені промислове підприємство, багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі, та інше.

Протягом дня російська армія завдала по Нікопольському і Синельниківському районах Дніпропетровщини десятки ударів, пошкодивши будинки, автівки та інфраструктуру.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пгресор тероризував Нікопольщину FPV-дронами й артилерією. Цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені промислове підприємство, чотири багатоповерхівки, півдесятка приватних будинків, господарські споруди, гараж. Зачепило легковик та лінію електропередачі. Зайнялася суха трава. Загоряння приборкали", - написав він у фейсбуці і опублікував фото.

Покровську громаду на Синельниківщині росіяни обстрілювали із РСЗВ. На Межівську ворог скерував БпЛА. Горіли автівки й гараж. По Новопавлівській громаді російські війська вдарили КАБом. Пошкоджена інфраструктура.