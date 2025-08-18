КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На Черкащині до 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який організував серію підпалів

Його спільник, який співпрацював зі слідством, отримав 5 років ув’язнення.

На Черкащині до 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який організував серію підпалів
Фото: СБУ

За доказовою базою СБУ до 15 років ув’язнення засудили двох російських агентів, які вчиняли підпали на Черкащині. Обох зловмисників затримали восени минулого року.

Про це повідомляє СБУ.

За інформацією відомства, організатор підпалів отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Його спільнику, який співпрацював зі слідством, суд призначив 5 років ув’язнення. 

Як встановило розслідування, зловмисники виконували замовлення ФСБ на знищення адмінбудівель, авто Сил оборони та енергооб’єктів Укрзалізниці.

У такий спосіб російські спецслужбісти сподівались розхитати суспільно-політичну обстановки у центральному регіоні України.

Одним із засуджених є 35-річний наркозалежний із Звенигородського району, якого фсб завербувала у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".

За інструкцією окупантів агент спочатку підпалив на території громади військовий позашляховик, трансформаторну підстанцію та релейну шафу на залізниці. Згодом він отримав завдання – спалити будівлю місцевого суду.

Для цього він залучив свого 25-річного знайомого. Разом зловмисники вибили скло вхідних дверей держустанови та підпалили її зсередини.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав обох зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
