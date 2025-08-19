​Апеляція ВАКС скасувала рішення про зняття підозри з екснардепа Грановського

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора та скасувала ухвалу слідчого судді про відміну підозри колишньому народному депутату Олександру Грановському.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Грановського підозрюють в організації продажу сировини «Одеського припортового заводу» за заниженими цінами. За даними слідства, через ці дії підприємство недоотримало 93 млн грн доходу.
Розгляд апеляційних скарг сторін — прокурора та захисників Грановського — тривав майже рік.
- НАБУ повідомляло, що схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року.
- У березні 2020-го про підозру повідомили чотирьом учасникам схеми.
- 21 жовтня 2022 року про підозру повідомили і самому організатору оборудки. Оскільки місце його перебування не було встановлено, про підозру йому повідомили заочно. Згодом Грановського оголосили у розшук, проте у серпні 2024-го ВАКС скасував повідомлення про підозру екснардепу.