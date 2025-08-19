​Апеляція ВАКС скасувала рішення про зняття підозри з екснардепа Грановського

Розгляд апеляційних скарг тривав майже рік.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора та скасувала ухвалу слідчого судді про відміну підозри колишньому народному депутату Олександру Грановському.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Грановського підозрюють в організації продажу сировини «Одеського припортового заводу» за заниженими цінами. За даними слідства, через ці дії підприємство недоотримало 93 млн грн доходу.

Розгляд апеляційних скарг сторін — прокурора та захисників Грановського — тривав майже рік.