Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаСуспільствоПодії

​Апеляція ВАКС скасувала рішення про зняття підозри з екснардепа Грановського

Розгляд апеляційних скарг тривав майже рік.

​Апеляція ВАКС скасувала рішення про зняття підозри з екснардепа Грановського
Олександр Грановський
Фото: НАБУ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора та скасувала ухвалу слідчого судді про відміну підозри колишньому народному депутату Олександру Грановському.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Грановського підозрюють в організації продажу сировини «Одеського припортового заводу» за заниженими цінами. За даними слідства, через ці дії підприємство недоотримало 93 млн грн доходу.

Розгляд апеляційних скарг сторін — прокурора та захисників Грановського — тривав майже рік.

  • НАБУ повідомляло, що схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року.
  • У березні 2020-го про підозру повідомили чотирьом учасникам схеми.
  • 21 жовтня 2022 року про підозру повідомили і самому організатору оборудки. Оскільки місце його перебування не було встановлено, про підозру йому повідомили заочно. Згодом Грановського оголосили у розшук, проте у серпні 2024-го ВАКС скасував повідомлення про підозру екснардепу.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies