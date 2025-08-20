На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Зеленський назвав чергові російські обстріли “демонстративними”, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву

Глава держави зазначив, що на Москву потрібно тиснути новими санкціями та митами, доки дипломатія не запрацює повною мірою.

Зеленський назвав чергові російські обстріли “демонстративними”, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський назвав чергові російські обстріли “демонстративними”, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву. 

Про це він написав у соцмережах. 

“Цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми — 5 місяців, 4 роки, 6 років. У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Триває рятувальна операція. Також був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що все це – демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. 

“Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир”, – написав президент.
