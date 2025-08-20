Президент Володимир Зеленський назвав чергові російські обстріли “демонстративними”, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву.
Про це він написав у соцмережах.
“Цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми — 5 місяців, 4 роки, 6 років. У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Триває рятувальна операція. Також був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета”, – написав Зеленський.
Він зазначив, що все це – демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою.
“Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир”, – написав президент.