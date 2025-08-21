На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 6 отримали поранення

Люди постраждали у населених пунктах Костянтинівка, Білозерське, Краматорськ.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 6 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 20 серпня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 21 серпня.

Покровський район. У Білозерському поранено людину. У Покровську пошкоджено будинок. У Грузькому Шахівської громади пошкоджено 14 приватних будинків і адмінбудівлю; у Новотроїцькому — 2 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки і нежитлове приміщення, у Яровій — будинок, господарчу споруду і авто. У Маяках Святогірської громади пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську поранено людину, пошкоджено двоповерхівку і авто, знищено вантажівку, 4 легковика і 3 трактори. У Костянтинівці 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, 15 торгових павільйонів, 2 крамниці, інфраструктуру, 6 гаражів і 2 автівки; в Іванопіллі пошкоджено 8 приватних будинків. В Іллінівці пошкоджено інфраструктуру.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Загалом за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1608 людей, у тому числі 158 дітей.