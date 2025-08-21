КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 6 отримали поранення

Люди постраждали у населених пунктах Костянтинівка, Білозерське, Краматорськ.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 6 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 6 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 20 серпня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 21 серпня.

Покровський район. У Білозерському поранено людину. У Покровську пошкоджено будинок. У Грузькому Шахівської громади пошкоджено 14 приватних будинків і адмінбудівлю; у Новотроїцькому — 2 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки і нежитлове приміщення, у Яровій — будинок, господарчу споруду і авто. У Маяках Святогірської громади пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську поранено людину, пошкоджено двоповерхівку і авто, знищено вантажівку, 4 легковика і 3 трактори. У Костянтинівці 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, 15 торгових павільйонів, 2 крамниці, інфраструктуру, 6 гаражів і 2 автівки; в Іванопіллі пошкоджено 8 приватних будинків. В Іллінівці пошкоджено інфраструктуру.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Загалом за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1608 людей, у тому числі 158 дітей.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies