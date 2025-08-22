Уночі ППО знешкодила 46 російських безпілотників

У ніч на 22 серпня протиповітряна оборона України знешкодила 46 із 55 запущених Росією безпілотників. Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 22 серпня (із 22.30 21 серпня) противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму", – йдеться у дописі.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Фото: Повітряні сили