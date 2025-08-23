Внаслідок російських обстрілів на Сумщині є загиблі та травмовані цивільні

Упродовж доби російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.
Як повідомили у ОВА, у Зноб-Новгородській внаслідок авіаційного удару стравмований чоловік 1962 року народження.Також у лікарні помер чоловік 1971 року народження, який отримав поранення 19 серпня у Середино-Будській громаді.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА. Застосував понад 20 ударів КАБів та до 20 скидань ВОГ з БпЛА. Також російська армія била FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, легковий автомобіль;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено 8 двоповерхових багатоквартирних будинків, будинок культури, 2 приватних домоволодіння, нежитлові приміщення, магазин, трактор;
- у Великописарівській громаді пошкоджено СТО;
- у Білопільській громаді пошкоджено 2 двоповерхових багатоквартирних будинки, 3 приватних домоволодіння, нежитлове приміщення, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Новослобідській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Конотопській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
Вчора вдалося за добу евакуювати 12 людей. Повітряна тривога в області тривала 13 годин 54 хвилини.
- Вчора на Сумщині після ударів окупантів виникла масштабна пожежа в житловому секторі.