Внаслідок російських обстрілів на Сумщині є загиблі та травмовані цивільні

Росіяни завдали ударів по по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах області.

Наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

Упродовж доби російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Як повідомили у ОВА, у Зноб-Новгородській внаслідок авіаційного удару стравмований чоловік 1962 року народження.Також у лікарні помер чоловік 1971 року народження, який отримав поранення 19 серпня у Середино-Будській громаді.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА. Застосував понад 20 ударів КАБів та до 20 скидань ВОГ з БпЛА. Також російська армія била FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, легковий автомобіль;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено 8 двоповерхових багатоквартирних будинків, будинок культури, 2 приватних домоволодіння, нежитлові приміщення, магазин, трактор;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено СТО;
  • у Білопільській громаді пошкоджено 2 двоповерхових багатоквартирних будинки, 3 приватних домоволодіння, нежитлове приміщення, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Новослобідській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Конотопській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

Вчора вдалося за добу евакуювати 12 людей. Повітряна тривога в області тривала 13 годин 54 хвилини.

  • Вчора на Сумщині після ударів окупантів виникла масштабна пожежа в житловому секторі.
