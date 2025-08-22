У Сумській області внаслідок російських ударів по Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приміщення пожежно-рятувального підрозділу.

Про це повідомили у ДСНС.

Крім того, виникла масштабна пожежа в житловому секторі.

“На щастя, ні мешканці, ні рятувальники не постраждали”, ‒ зазначили рятувальники.

Наразі триває ліквідація всіх осередків горіння. Паралельно розпочато аварійно-відновлювальні роботи в оселях людей.

Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 46 населених пунктах у 18 територіальних громадах Сумської області. Внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених серед цивільних жителів немає. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.