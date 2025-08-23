На Херсонщині росіяни дроном поранили підлітка

Сьогодні, 23 серпня, російські військові поранили у Херсонській обалсті 15-річного підлітка.
Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
"Близько 11:30 російські військові атакували з дрона дитину у Новорайську", – написав він у телеграмі.
Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 15-річний хлопець дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення стегна.
Наразі він перебуває у лікарні.
- Упродовж минулої доби на Херсонщині 16 людей поранені через російську агресію.