На Херсонщині росіяни дроном поранили підлітка

Сьогодні, 23 серпня, російські військові поранили у Херсонській обалсті 15-річного підлітка.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 11:30 російські військові атакували з дрона дитину у Новорайську", – написав він у телеграмі.

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 15-річний хлопець дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення стегна.

Наразі він перебуває у лікарні.