Через атаки РФ на Херсонщині загинула людина

Ще дві людини отримали поранення, зокрема одна дитина.

Минулої доби через російську агресію у Херсонській області загинула людина.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ще дві людини отримали поранення, зокрема одна дитина.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. У житлових кварталах населених пунктів області пошкодили багатоповерхівку та три приватні будинки.

“Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Костирка, Микільське, Молодіжне, Новорайськ, Олександрівка, Осокорівка, Придніпровське, Ромашкове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Тягинка, Федорівка, Широка Балка та місто Херсон”, ‒ зазначив голова ОВА.