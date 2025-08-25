Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​РФ атакувала Сумщину, є загиблий і поранені (оновлено)

На місцях влучань зайнялися пожежі.

Фото: Сумська ОВА

Російські безпілотники вночі атакували дві громади Сумської області. На місцях влучань зайнялися пожежі. Задобу у області олна людина загинула через обстріли ворога. 

Про це розповів начальник ОВА Олег Григоров. 

"Майже майже добу триває масована атака рф по Сумщині. Знову ворожі БпЛА вдарили по території Сумської громади. Також є влучання на території Роменської громади", – написав він у телеграмі. 

Оновлення. Згодом Григоров додав, що за добу на Сумщині одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждали від російських ударів.

Уночі внаслідок атаки дрона на цивільний автомобіль у Новослобідській громаді загинула людина, ще двоє – поранені. Їм надають допомогу та евакуюють у безпечне місце. 

У Сумській громаді через дронову атаку пошкоджені десятки приватних та багатоквартирний будинок, інша цивільна інфраструктура.

Семеро постраждалих – мешканці Сумської громади: п’ятеро з Піщанського старостату та двоє жителів обласного центру. 

Більшість отримали допомогу на місці, троє перебувають у лікарні. Їхній стан – неважкий, медики проводять обстеження й надають необхідну допомогу.

Наслідки російської атаки
Фото: Сумська ОВА
Наслідки російської атаки
