Трамп пообіцяв Росії "великі наслідки" за відмову зупинити війну

Але лише через традиційний термін у два тижні.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив репортерам в Овальному кабінеті, що для Росії "можуть настати дуже серйозні наслідки" в разі відмови припинити війну в Україні.

Як пише CNN, республіканець традиційно почав говорити про те, що "чекатиме на події наступних тижня чи двох". Після цього, в разі відсутності мирної угоди, він збирається "дуже рішуче втрутитися" і "ми або домовимося, або ні".

Трамп також охарактеризував війну як "те, що повинне закінчитися", але звично пом'якшив свою риторику словами "побачимо, що станеться".