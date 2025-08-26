Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Стабілізація під Добропіллям
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Трамп пообіцяв Росії "великі наслідки" за відмову зупинити війну

Але лише через традиційний термін у два тижні.

Трамп пообіцяв Росії "великі наслідки" за відмову зупинити війну
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив репортерам в Овальному кабінеті, що для Росії "можуть настати дуже серйозні наслідки" в разі відмови припинити війну в Україні.

Як пише CNN, республіканець традиційно почав говорити про те, що "чекатиме на події наступних тижня чи двох". Після цього, в разі відсутності мирної угоди, він збирається "дуже рішуче втрутитися" і "ми або домовимося, або ні". 

Трамп також охарактеризував війну як "те, що повинне закінчитися", але звично пом'якшив свою риторику словами "побачимо, що станеться".
Теми: , , ,
