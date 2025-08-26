Україна контактує з Туреччиною, країнами Затоки і Європи, які можуть бути майданчиками для перемовин із РФ.

Про це у вечірньому відеозверненні 26 серпня повідомив Володимир Зеленський.

«Зараз на тижні будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами. З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили. І надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу – передусім від Сполучених Штатів Америки, – щоб тиснути на Росію», - сказав глава держави.

Президент наголосив, що потрібні нові санкції для тиску на Росію.

«Потрібні нові кроки, новий тиск: санкції, тарифи – усе це має бути на столі. Ми говорили про це з генералом Келлогом учора, ми працюємо з американцями дуже змістовно – після нашої зустрічі у Вашингтоні ми маємо нову основу для спільної роботи. Це суттєво», - зауважив Зеленський.

Він заявив, що «Росія дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин», тому цю позицію можна змінити лише посиливши санкції.