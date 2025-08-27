У Харкові безробітний брав гроші з ухилянтів, обіцяючи «вирішити» питання зі звільненням від служби

Він переконував клієнтів, що має «зв’язки» у ТЦК.

У Харкові затримали чоловіка, який за 8500 доларів обіцяв військовозобов’язаним допомогти з уникненням служби в армії.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

затримання у Харкові

Слідство встановило, що безробітний харків’янин пропонував ухилянтам послуги з виключення з військового обліку. Він переконував клієнтів, що має «зв’язки» серед експертних команд з оцінювання стану здоров’я та працівників ТЦК, які можуть забезпечити отримання необхідних документів.

Зокрема, чоловік заявив одному з харків’ян із вродженими вадами здоров’я, що той не зможе пройти військово-лікарську комісію без хабаря. За 8500 доларів він пообіцяв «вирішити питання».

Правоохоронці затримали ділка, коли він отримував гроші цього місяця на парковці ТРЦ у Харкові. Зловмисникові загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюють усіх причетних.