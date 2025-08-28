Росіяни вдарили по селищі біля Херсона, є поранені

Наразі співробітники поліції доставили їх до лікарні. Медики дообстежують потерпілих.

76-річна жінка та чоловік 77 років отримали мінно-вибухову травму.

Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Сьогодні російська армія вдарила по селищі Зимівник Херсонської області.

