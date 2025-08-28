Росіяни вдарили по селищі біля Херсона, є поранені

Сьогодні російська армія вдарила по селищі Зимівник Херсонської області.
Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.
Приблизно о 13:00 ворог завдав ударів по Зимівнику. Постраждали двоє місцевих жителів.
76-річна жінка та чоловік 77 років отримали мінно-вибухову травму.
Наразі співробітники поліції доставили їх до лікарні. Медики дообстежують потерпілих.
- Сьогодні близько 11:30 російські військові обстріляли з артилерії один із медичних закладів Херсона. 25-річна дівчина дістала вибухову травму та поранення плеча. Також вибухову травму і поранення ноги дістав 69-річний працівник закладу охорони здоровʼя.
- Орієнтовно о 10:00 російські загарбники вдарили з артилерії по центральній частині Херсона. Через ворожу атаку 59-річна жінка дістала вибухову травму.