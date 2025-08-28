«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по селищі біля Херсона, є поранені

76-річна жінка та чоловік 77 років отримали мінно-вибухову травму. 

Росіяни вдарили по селищі біля Херсона, є поранені
Обстріли Херсонщини, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні російська армія вдарила по селищі Зимівник Херсонської області. 

Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Приблизно о 13:00 ворог завдав ударів по Зимівнику. Постраждали двоє місцевих жителів.

76-річна жінка та чоловік 77 років отримали мінно-вибухову травму. 

Наразі співробітники поліції доставили їх до лікарні. Медики дообстежують потерпілих.

  • Сьогодні близько 11:30 російські військові обстріляли з артилерії один із медичних закладів Херсона. 25-річна дівчина дістала вибухову травму та поранення плеча. Також вибухову травму і поранення ноги дістав 69-річний працівник закладу охорони здоровʼя.
  • Орієнтовно о 10:00 російські загарбники вдарили з артилерії по центральній частині Херсона. Через ворожу атаку 59-річна жінка дістала вибухову травму. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies