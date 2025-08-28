Росіяни вдарили з артилерії по медзакладу у Херсоні, є потерпілі

Внаслідок ворожої атаки 25-річна дівчина дістала вибухову травму та поранення плеча.

Близько 11:30 російські військові обстріляли з артилерії один із медичних закладів Херсона.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Внаслідок ворожої атаки 25-річна дівчина дістала вибухову травму та поранення плеча. Її стан – тяжкий. Нині медики оперують потерпілу.

Також вибухову травму і поранення ноги дістав 69-річний працівник закладу охорони здоровʼя. Він лікуватиметься амбулаторно.