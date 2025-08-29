Головне за ніч та ранок п’ятниці, 29 серпня: атака на Дніпро, понад 190 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 191 бойове зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, ліквідація наслідків ворожої атаки на столицю.

У Києві продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої російської комбінованої атаки, повідомили у МВС.

Упродовж ночі рятувальники безперервно працювали на місцях руйнувань, продовжували розбір завалів та пошукові роботи.

Кількість загиблих у зруйнованій п’ятиповерхівці у Дарницькому районі зросла до 22 осіб. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки загинули 23 людини, серед них – четверо дітей.

Роботи продовжуються.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 191 боєзіткнення.

Найбільше – на Покровському (37) та Лиманському (31) напрямках.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 850 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 1 080 480 солдатів.

Цієї ночі армія Росії атакувала дронами Дніпро і область. Загинули двоє людей, є поранені.

Двоє людей вбиті в житловому секторі в Синельниківському районі. Згорів будинок на площі 100 кв. метрів, повідомили в ДСНС. Очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що загинули чоловік і жінка. Постраждала жінка 50 років – їй надали допомогу на місці.

У Дніпрі внаслідок атаки поранені двоє чоловіків. Там теж сталася пожежа, її оперативно загасили.

Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Збити вдалося, за попередніми даними, 46 ворожих дронів на півночі і сході країни.

Президент України Володимир Зеленський у Telegram розповів про онлайн-зустріч, на якій був присутній президент Польщі Кароль Навроцький.

За словами глави української держави, він з колегою "синхронізували позиції напередодні великих дипломатичних подій". Зеленський також подякував іншим лідерам, що підключилися до розмови - прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен, президенту Литви Ґітанасу Науседі, президенту Естонії Алару Карісу та президенту Латвії Едгарсу Рінкевичсу, які висловили співчуття у зв'язку з обстрілом росіянами цивільних у Києві та інших містах України.

Президент підкреслив, що позиція лідерів єдина – для досягнення миру потрібно чинити більший тиск на Росію, а її відмова від зустрічі на рівні президентів повинна отримати рішучу відповідь.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підписала доручення керівникам виконавчих органів влади погоджувати проведення масових та урочистих заходів із військовим командуванням у відповідних регіонах, а у Києві - безпосередньо з Генеральним штабом ЗСУ.

Документ, який потрапив до журналістів "Української правди", посилається на статтю 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", що визначає повноваження військового командування та військових адміністрацій щодо тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram заперечив, що метою дій Кабміну була заборона проведення мітингів. За його словами, розпорядження стосується лише культурних масових заходів.

