Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Головне за ніч та ранок п’ятниці, 29 серпня: атака на Дніпро, понад 190 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 191 бойове зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, ліквідація наслідків ворожої атаки на столицю.

Ліквідація наслідків атаки на Київ
Фото: ДСНС

У Києві продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої російської комбінованої атаки, повідомили у МВС.

Упродовж ночі рятувальники безперервно працювали на місцях руйнувань, продовжували розбір завалів та пошукові роботи.

Кількість загиблих у зруйнованій п’ятиповерхівці у Дарницькому районі зросла до 22 осіб. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки загинули 23 людини, серед них – четверо дітей.

Роботи продовжуються.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 191 боєзіткнення.

Найбільше – на Покровському (37) та Лиманському (31) напрямках.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 850 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 1 080 480 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Цієї ночі армія Росії атакувала дронами Дніпро і область. Загинули двоє людей, є поранені.

Двоє людей вбиті в житловому секторі в Синельниківському районі. Згорів будинок на площі 100 кв. метрів, повідомили в ДСНС. Очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що загинули чоловік і жінка. Постраждала жінка 50 років – їй надали допомогу на місці.

У Дніпрі внаслідок атаки поранені двоє чоловіків. Там теж сталася пожежа, її оперативно загасили.

Докладніше – в новині.

Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Збити вдалося, за попередніми даними, 46 ворожих дронів на півночі і сході країни.

Більше інформації – в новині.

Президент України Володимир Зеленський у Telegram розповів про онлайн-зустріч, на якій був присутній президент Польщі Кароль Навроцький.

За словами глави української держави, він з колегою "синхронізували позиції напередодні великих дипломатичних подій". Зеленський також подякував іншим лідерам, що підключилися до розмови - прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен, президенту Литви Ґітанасу Науседі, президенту Естонії Алару Карісу та президенту Латвії Едгарсу Рінкевичсу, які висловили співчуття у зв'язку з обстрілом росіянами цивільних у Києві та інших містах України.

Президент підкреслив, що позиція лідерів єдина – для досягнення миру потрібно чинити більший тиск на Росію, а її відмова від зустрічі на рівні президентів повинна отримати рішучу відповідь. 

Докладніше – в новині.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підписала доручення керівникам виконавчих органів влади погоджувати проведення масових та урочистих заходів із військовим командуванням у відповідних регіонах, а у Києві - безпосередньо з Генеральним штабом ЗСУ.

Документ, який потрапив до журналістів "Української правди", посилається на статтю 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", що визначає повноваження військового командування та військових адміністрацій щодо тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram заперечив, що метою дій Кабміну була заборона проведення мітингів. За його словами, розпорядження стосується лише культурних масових заходів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
