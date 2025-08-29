Що відомо про ракету «Фламінго»?
Війна

​Оборонці ліквідували 850 окупантів за добу

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 1 080 480 солдатів. 

Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони 850 російських солдатів, 4 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 2 РСЗВ та одну систему ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 080 480 (+850) осіб 
  • танків – 11143 (+4) од
  • бойових броньованих машин – 23191 (+6) од
  • артилерійських систем – 32125 (+61) од
  • РСЗВ – 1476 (+2) од
  • засоби ППО – 1213 (+1) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54375 (+414)
  • крилаті ракети – 3626 (+28)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60116 (+109)
  • спеціальна техніка – 3952 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
﻿
