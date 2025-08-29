МЗС Словаччини "забуло" про Росію у дописі із засудженням обстрілів

Міністерство закордонних справ Словаччини оприлюднило у мережі X допис із засудженням атак на цивільну інфраструктуру в Україні - проте жодного разу так і не згадало про Росію, яка їх здійснює.

У дипломатичному відомстві поскаржилися, що серед пошкоджених будівель опинився офіс делегації ЄС, у якому працюють словацькі співробітники. МЗС вважає, що "подібні дії підтривають зусилля щодо миру, який не можна сприймати як належне".

У коментарях словацьким дипломатам нагадали, що за вбивство дітей у Києві відповідальність несе цілком конкретна країна. Натомість офіційний акаунт МЗС України подякував колегам зі Словаччини за підтримку.