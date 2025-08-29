«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоВійна

МЗС Словаччини "забуло" про Росію у дописі із засудженням обстрілів

Українські дипломати подякували за підтримку.

МЗС Словаччини "забуло" про Росію у дописі із засудженням обстрілів
Фото: Зоряна Стельмах

Міністерство закордонних справ Словаччини оприлюднило у мережі X допис із засудженням атак на цивільну інфраструктуру в Україні - проте жодного разу так і не згадало про Росію, яка їх здійснює.

У дипломатичному відомстві поскаржилися, що серед пошкоджених будівель опинився офіс делегації ЄС, у якому працюють словацькі співробітники. МЗС вважає, що "подібні дії підтривають зусилля щодо миру, який не можна сприймати як належне".

У коментарях словацьким дипломатам нагадали, що за вбивство дітей у Києві відповідальність несе цілком конкретна країна. Натомість офіційний акаунт МЗС України подякував колегам зі Словаччини за підтримку.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies