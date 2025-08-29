Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Єрмак: США не тиснуть на Україну щодо питання територіальних поступок

Глава ОПУ також вважає, що за деякий час американська адміністрація повернеться до ідеї нових санкцій проти Росії.

Єрмак: США не тиснуть на Україну щодо питання територіальних поступок
Андрій Єрмак
Фото: Анна Стешенко

Ніхто у США не тисне на Україну щодо питання територіальних поступок.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який разом із главою уряду Юлією Свириденко перебуває з візитом у Штатах.

Також Єрмак зазначив, що зараз «на столі» вже є декілька варіантів можливих гарантій безпеки для України і «те, що має бути туди включено». Трамп повідомляв, що США готові до прямих гарантій безпеки для України за аналогією з 5 статтею НАТО.

«Також навколо цього йдуть напрацювання з європейськими партнерами», - додав керівник президентського Офісу.

За словами Єрмака, важливими елементами гарантій безпеки є припинення вогню і військова присутність контингенту від партнерів.

Щодо останнього, то відповідаючи на питання LB.ua, керівник ОПУ зазначив, що вже чимало країн-партнерів висловили готовність надати підтримку в цьому плані і в тій чи іншій формі.

Єрмак зауважив, що глобально «американці не проти. Вони побачили, що по факту Росія відмовляється (від припинення вогню – Ред.), нічого не пропонує натомість, просто змінює якісь букви в стамбульському ультиматумі 2022 року». 

Також він підкреслив, що в переговорному процесі потрібно «трошки терпіння», бо «вперше зараз йдеться про завершення війни такого масштабу». Але загалом процес, за його словами, «йде дуже конструктивно». 

«Думаю, за деякий час американська адміністрація повернеться до ідеї нових санкцій (для Росії – Ред.). Після зустрічі в Білому домі американці дуже розчаровані тим що відбулося минулої й ночі (в Києві – Ред.)» - додав керівник Офісу. 

  • Перед останньою зустріччю з Путіним Трамп просував ідею припинення вогню і перемовини лідерів. Однак після візиту російського диктатора на Аляску 16 серпня риторика Трампа змінилася і питання взагалі зникло з порядку денного.
  • Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас у Копенгагені 29 серпня заявила, що держави Євросоюзу погодилися направити своїх військових інструкторів на територію України після встановлення перемир’я. 
