Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Telegraph: Трамп розглядає відправку американських приватних військових компаній в Україну

Фото: EPA/UPG

Американські приватні військові компанії можуть бути розгорнуті в Україні в рамках довгострокового мирного плану, пише The Telegraph. 

Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати у будівництві укріплень для захисту американських інтересів у країні.

Цей план розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні.

Американських підрядників можуть розгорнуті для допомоги у відновленні оборони України на передовій, будівництві нових баз та захисту американського бізнесу.

Як очікують, присутність приватних солдатів діятиме як стримуючий фактор, щоб відбити бажання Путіна порушити припинення вогню.

Цей план обговорюється разом з низкою інших так званих гарантій безпеки, розроблених коаліцією охочих на чолі з Великою Британією та Францією, які мають стати основою довгострокового мирного плану.

Остаточні деталі, які включають патрулювання повітряного простору, навчання та військово-морські місії в Чорному морі, можуть бути оголошені вже цими вихідними після тижнів дипломатичної активності, спричиненої переговорами Трампа з Путіним на Алясці.
Теми: , , , , , , ,
