Фахівці РХБ розвідки перевіряють рівень радіації біля пошкодженої внаслідок російського обстрілу конструкції на ЧАЕС

У лютому 2025 року один із ворожих "шахедів" влучив у саркофаг над четвертим енергоблоком.

Фахівці РХБ розвідки перевіряють рівень радіації біля пошкодженої внаслідок російського обстрілу конструкції на ЧАЕС
Фахівці РХБ розвідки
Фото: Сили підтримки ЗСУ

У зоні підвищеного радіаційного контролю на території Чорнобильської зони працюють підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту розвідки 704 окремої бригади. 

Про це повідомило Командування Сил підтримки ЗСУ.

Наразі фахівці РХБ розвідки проводять перевірку рівнів радіації в безпосередній близькості до ушкодженої конструкції, фіксують показники та відбирають проби. 

Зазначається, що коли у лютому 2025 року один із ворожих "шахедів" пошкодив конструкцію об’єкта “Укриття” (більш відомого як саркофаг над четвертим енергоблоком ЧАЕС), результати розвідки дозволили швидко оцінити масштаби загрози, виключити можливість витоку радіоактивних речовин та розпочати відновлючальні роботи. 

"Радіація – невидимий і підступний ворог. І саме тому присутність підрозділів РХБ розвідки в Чорнобилі є необхідною", - наголосили в Командуванні Сил підтримки ЗСУ.

РХБ розвідка
Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ
РХБ розвідка

РХБ розвідка
Фото: Сили підтримки ЗСУ
РХБ розвідка

  • 14 лютого російський дрон влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. На початку березня повідолялося, що надзвичайну ситуацію після російської атаки ліквідували. Тепер завдання – провести якісний аналіз пошкодження Арки НБК та відновити її функціонування.
  • Українські фахівці проводять постійні заміри рівня радіації. Також заміри проводили, зокрема, у Молдові й Румунії. Перевищень норми не виявили.
  • У червні Велика Британія, Франція та Єврокомісія оголосили про нові донорські внески на загальну суму 42,5 млн євро для відновлення Арки Нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС. 
﻿
