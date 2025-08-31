У лютому 2025 року один із ворожих "шахедів" влучив у саркофаг над четвертим енергоблоком.

У зоні підвищеного радіаційного контролю на території Чорнобильської зони працюють підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту розвідки 704 окремої бригади.

Про це повідомило Командування Сил підтримки ЗСУ.

Наразі фахівці РХБ розвідки проводять перевірку рівнів радіації в безпосередній близькості до ушкодженої конструкції, фіксують показники та відбирають проби.

Зазначається, що коли у лютому 2025 року один із ворожих "шахедів" пошкодив конструкцію об’єкта “Укриття” (більш відомого як саркофаг над четвертим енергоблоком ЧАЕС), результати розвідки дозволили швидко оцінити масштаби загрози, виключити можливість витоку радіоактивних речовин та розпочати відновлючальні роботи.

"Радіація – невидимий і підступний ворог. І саме тому присутність підрозділів РХБ розвідки в Чорнобилі є необхідною", - наголосили в Командуванні Сил підтримки ЗСУ.

Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ РХБ розвідка

