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На Чорнобильській АЕС ліквідували надзвичайну ситуацію після російської атаки дроном 14 лютого

Тепер завдання – провести якісний аналіз пошкодження Арки НБК та відновити її функціонування.

На Чорнобильській АЕС ліквідували надзвичайну ситуацію після російської атаки дроном 14 лютого
Пошкоджена ділянка саркофага ЧАЕС
Фото: EPA-EFE

На Чорнобильській АЕС ліквідували надзвичайну ситуацію після російської атаки дроном 14 лютого. 

Про це повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

“Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано. 14 лютого близько другої години ночі росіяни атакували ударним дроном із фугасною бойовою частиною Арку нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Після ліквідації пожежі наповнювач захисної оболонки Арки НБК продовжував тління”, – написала Гринчук. 

Вона зазначила, що сьогодні, 7 березня, о 12 годині цей процес вдалося зупинити. Радіаційна ситуація незмінна і знаходиться під постійним контролем. На території станції і надалі чергуватиме підрозділ ДСНС та продовжуватимуться радіаційний та тепловізійний моніторинги.

“Тепер наше завдання – провести якісний аналіз пошкодження Арки НБК та відновити її функціонування”, – підсумувала міністр. 

Раніше Світлана Гринчук повідомляла, що на дослідження пошкоджень арки НБК в Чорнобилі спрямовують 400 тисяч євро.

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