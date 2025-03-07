Значна частина оборони на Покровському напрямку тримається на ефективному застосуванню БПЛА. Серед їхніх пілотів немає людей з багаторічним досвідом - це принципово нова сфера, де українці вчаться самі і вчать весь світ. Абсолютна більшість з них ще нещодавно були цивільними. Як от Антон - герой цього нашого відео, яке ми публікуємо в рамках спільного проєкту ОСУВ "Хортиця" та LB.ua "Війна. Покровський напрямок":