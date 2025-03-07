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Війна. Покровський напрямок

"На цій війні все робиться дронами", - пілот БПЛА розповів, як нищить ворога на Покровському напрямку

Секретар у цивільному житті, наразі Антон працює з "Мавіком" там "Вампіром".

"На цій війні все робиться дронами", - пілот БПЛА розповів, як нищить ворога на Покровському напрямку
Антон розповідає про роботу БПЛА на Покровському напрямку
Фото: Скриншот відео

Значна частина оборони на Покровському напрямку тримається на ефективному застосуванню БПЛА. Серед їхніх пілотів немає людей з багаторічним досвідом - це принципово нова сфера, де українці вчаться самі і вчать весь світ. Абсолютна більшість з них ще нещодавно були цивільними. Як от Антон - герой цього нашого відео, яке ми публікуємо в рамках спільного проєкту ОСУВ "Хортиця" та LB.ua "Війна. Покровський напрямок":

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