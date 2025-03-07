​КМІС: Рівень довіри до Зеленського зріс до 68% на тлі загострення відносин з адміністрацією Трампа

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського на тлі загострення відносин зі США та емоційної зустрічі у Білому домі зріс серед українців з 57% у першій половині лютого до 68%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Станом на першу половину лютого, 57% українців довіряли Зеленському, не довіряли – 37%. Баланс довіри-недовіри становив +20%.

Далі, в період 14 лютого - 4 березня рівень довіри зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився до +38%.

Фото: КМІС

При цьому в період 14 лютого - 4 березня 2025 року відбулося багато резонансних подій, зокрема – зустріч у Білому Домі 28 лютого 2025 року. Як можна бачити, уже в період 14-28 лютого довіра до президента стала вищою, ніж 4-9 лютого року, а на період 1-4 березня року довіра до Зеленського зросла до 68%. Недовіра в період 1-4 березня 2025 року становила 27%. Баланс довіри-недовіри на період 1-4 березня 2025 року становив +41%.

"У будь-якому випадку важливо підкреслити, що основна причина єднання і підвищення довіри президенту – не атаки на нього персонально. Українці сприймають риторику нової влади США як атаку на всю Україну і всіх українців. Безумовно, твердження, що нібито Україна «спровокувала» Росію чи несе відповідальність за вторгнення, що взагалі Росію не варто називати «агресором», ведення перемовин без участі України, голосування США «проти» резолюції в ООН та інше зовсім розходяться з громадською думкою українців. І на цьому тлі, зокрема, з боку США практично відсутня критика Росії чи тиск на неї. А тепер до цього додається призупинення збройної допомоги (що майже не було охоплено опитуванням, але що безумовно впливатиме на громадські настрої)",- прокуоментував результати дослідження заступник директора КМІС Антон Грушецький.