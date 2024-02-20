​Більшість українців вважають, що Зеленський має залишатися президентом до завершення воєнного стану, - опитування

При цьому більше половини опитуваних вважають, що Зеленський має брати участь у наступних виборах.

Більшість українців вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, переважна більшість українців (69%) вважають, що Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану. Вважають, що варто провести вибори – 15% (з них 4% говорять про призупинення воєнного стану і 11% – за внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час воєнного стану).

Також є 10%, які підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження і до обрання нового президента його повноваження буде виконувати Голова Верховної Ради.

Сприйняття доцільності виборів залежать від довіри президенту. Серед тих, хто довіряє Зеленському, 87% вважають, що він має працювати до кінця воєнного стану без виборів.

Серед тих, хто не довіряє, 38% згодні, щоб він до кінця воєнного стану працював на посаді президента, а 54% підтримують варіанти можливості зміни влади (з них 31% вважають за можливе проведення виборів, а 23% – про передання повноважень спікеру парламенту).

Думки з цього питання досить подібні в усіх регіонах України.

При цьому, незалежно від поглядів на потребу у виборах, більше половини українців (53%) вважають, що Зеленський має брати участь у наступних виборах. У грудні 2023 року таких було 59%. Натомість з 34% у грудні 2023 року до 43% у лютому 2024 року зросла частка тих, хто вважає, що Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном.

Найменше підтримують участь Зеленського у наступних виборах мешканці Заходу і Півдня, відносно більше – Центру і Сходу.

"Просування наративу, що в травні 2024 року президент втрачає легітимність, насамперед грає на руку ворогам України – це буде розхитуванням ситуації та єдності всередині країни та підривом підтримки України з боку Західних союзників... Організувати проведення виборів надзвичайно складно – мільйони людей перебувають закордоном, мільйони перебувають у небезпечних умовах або в окупації, сотні тисяч проходять військову службу. Відсутність можливості громадянам взяти участь у голосуванні як виборці і кандидати підриватиме легітимність результатів (при цьому 65% українців негативно ставляться до голосування онлайн). Сценарій з передачею повноважень Голові Верховної Ради містить, по-перше, проблему довіри і, відповідно, суспільної легітимності. Наприклад, зараз Стефанчука не знає досить багато українців, а серед тих, хто його знає, більше тих, хто не довіряє йому. Інші відомі публічні особи-депутати парламенту, які можуть претендувати на посаду голови, також не користуються особливо відчутною довірою. По-друге, все одно лишається питання, як довго Голова Верховної Ради може бути виконувати обов’язки президента без проведення виборів", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Вибори президента України під час воєнного стану