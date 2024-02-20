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На Сумщині російський дрон влучив у будинок, де перебувало 5 людей

Дрон із вибухівкою влучив у приватний будинок, в якому знаходились п'ять мирних мешканців села.

На Сумщині російський дрон влучив у будинок, де перебувало 5 людей
Двоє осіб загинуло на Сумщині
Фото: Сумська ОВА

На Сумщині російський дрон із вибухівкою вилучив у будинок, де перебувало п’ятеро людей. Від 04.00 години ранку обстрілювали громаду спочатку дронами, а потім із артилерії. 

Про це повідомила Новослобідська сільська рада.

"Дрон з вибухівкою влучив в житловий будинок, в якому знаходились п'ять мирних мешканців села. Внаслідок влучання будинок був зруйнований і сталася пожежа", – йдеться у повідомленні. 

На даний час проводиться розбір завалів і тривають пошукові роботи.

Раніше Сумська ОВА повідомила про двох загиблих. Як йдеться у повідомленні, о 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді  Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку.  Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих.

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