На Сумщині російський дрон влучив у будинок, де перебувало 5 людей

На Сумщині російський дрон із вибухівкою вилучив у будинок, де перебувало п’ятеро людей. Від 04.00 години ранку обстрілювали громаду спочатку дронами, а потім із артилерії.
Про це повідомила Новослобідська сільська рада.
"Дрон з вибухівкою влучив в житловий будинок, в якому знаходились п'ять мирних мешканців села. Внаслідок влучання будинок був зруйнований і сталася пожежа", – йдеться у повідомленні.
На даний час проводиться розбір завалів і тривають пошукові роботи.
Раніше Сумська ОВА повідомила про двох загиблих. Як йдеться у повідомленні, о 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих.